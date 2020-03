Há pelo menos três infectados nas cadeias portuguesas. O último caso conhecido é o de um guarda prisional de 60 anos, na cadeia de Custóias.



A denúncia foi feita esta manhã pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, numa altura em que o diretor-geral dos Serviços Prisionais, já disse que concorda com a libertação dos presos mais vulneráveis, como recomendaram as Nações Unidas.