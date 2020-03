Casillas não gosta de ver a cidade do Porto vazia e deixa uma mensagem 

Devido ao surto da Covid-19 e aos vários apelos que foram feitos à população para que esta se mantenha em casa, a cidade do Porto passou de ruas complemente cheias a um autêntico "deserto".

Uma alteração que não passa despercebida e que causa especial estranheza a Iker Casillas. Isto horas depois de deixar uma citação de Muramaki, numa análise à pandemia que se vive atualmente.

"Uma vez que termine a tormenta, recordaremos a forma como sobrevivemos. Nem sequer estaremos seguros se a tormenta acabou realmente. Mas uma coisa, sim, é segura, quando sairmos desta tormenta, não seremos as mesmas pessoas que éramos quando entrámos nela. É disso que se trata esta tormenta", podia ler-se no Instagram do jogador.