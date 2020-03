Donald Trump desiste de reabrir o país na Páscoa

Donald Trump já percebeu o potencial mortífero do coronavírus e desistiu de ter os Estados Unidos reabertos para a Páscoa.

O Presidente norte-americano decidiu prolongar até 30 de abril as medidas de isolamento social e diz que se no final da pandemia só tiverem morrido cerca de 100 mil no país que lidera é porque fez um bom trabalho.

