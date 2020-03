Estudo sugere que número de vítimas mortais por coronavírus pode ser maior

Um estudo divulgado indica que o número de vítimas mortais da Covid-19 pode ser maior do que o registado. A equipa de investigação analisou os dados da última década e comparou-os com os óbitos registados este ano.

À data da divulgação do estudo, havia, pelo menos, mais 600 vítimas mortais acima do previsto para esta altura do ano.

Do número apresentado, pelo menos 100 correspondem às vítimas pelo novo coronavírus.

Os investigadores sugeriram ainda que o aumento pode resultar de óbitos por coronavírus não diagnosticado, óbitos por outras condição que acabaram por não ser evitados devido à condição atual do país e óbitos que já iriam acontecer e que são imprevisíveis.