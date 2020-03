Ator de Star Wars morre de Covid-19

O ator norte-americano Andrew Jack, de 76 anos, que participou em vários filmes da saga Star Wars morreu, esta terça-feira, num hospital perto de Londres, devido ao novo coronavírus.

A esposa do artista, Gabrielle Rogers, teve de permanecer em quarentena na Austrália, e não se conseguiu despedir pessoalmente devido à pandemia.

Twitter @Battlefront_new

De acordo com o dailymail, o representante de Andrew Jack afirmou que as restrições sociais de distanciamento impediram a possibilidade de um funeral completo e tradicional.

O ator também era conhecido no mundo do cinema como professor de sotaques e chegou a trabalhar com atores como Viggo Mortensen e Christian Bale em filmes como "Sherlock Holmes" ou "Capitão América".