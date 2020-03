Covid-19 faz mais de 3 mil mortos nos EUA 

O número de mortes causadas pela pandemia da Covid-19 nos EUA ultrapassou na segunda-feira as três mil e o de casos registados subiu para mais de 163 mil, segundo a Universidade Johns Hopkins.

Os Estados Unidos são o país do mundo com o maior número de casos confirmados (163.429), com 3.008 mortes. A marca de dois mil mortos já tinha sido ultrapassada no sábado.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 750 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 36 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 148.500 são considerados curados.

Governador do estado de Nova Iorque pede ajuda urgente

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.