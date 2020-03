Deco aconselha consumidores com perda de rendimentos a negociar crédito ao consumo

Há bancos e instituições financeiras que estão a ir além do que foi decidido pelo Governo e a concederem moratórias de crédito para empréstimos ao consumo, como por exemplo para pagar a prestação do carro.

A Deco aconselha a quem está com perda de rendimentos a negociar de imediato com as instituições.