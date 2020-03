Escolas vão comunicar as notas do 2º período diretamente aos alunos

As notas do segundo período vão ser comunicadas diretamente aos alunos pelas escolas para salvaguardar a proteção de dados, uma vez que não podem deslocar-se para consultar as pautas devido à pandemia Covid-19, anunciou hoje o Ministério da Educação.

As escolas cumprem desde segunda-feira a habitual pausa letiva de duas semanas nesta altura do ano.

Os moldes de funcionamento do terceiro período serão divulgados a 9 de abril, de acordo com a nota do Ministério.

No mesmo documento, a tutela sublinhou que a resposta social das escolas tem vindo a aumentar e que os estabelecimentos vão continuar abertos durante as férias da Páscoa para servirem refeições aos alunos que precisem e para acolherem os filhos dos trabalhadores de serviços especiais, no âmbito do esforço de contenção da pandemia de Covid-19. No total, são mais de 700 escolas referenciadas para este propósito.