Governo reúne em Conselho de Ministros extraordinário para analisar renovação do estado de emergência

O Governo reúne amanhã à tarde em Conselho de Ministros extraordinário no Palácio da Ajuda. Ao que a SIC apurou, o encontro servirá para analisar os termos da renovação do Estado de Emergência.

A decisão será tomada até ao final do dia desta quarta-feira pelo Presidente da República, depois de falar com o primeiro-ministro, e já com o parecer positivo do Governo.

O decreto seguirá para discussão na Assembleia da República, onde será analisado e votado na quinta-feira de manhã.

Ao final do dia de quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa anuncia ao país a renovação do Estado de Emergência, que vai vigorar até ao dia 17 de Abril, inclusive.