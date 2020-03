Jovem de 14 anos com Covid-19 terá sido vítima de meningite

O jovem de 14 anos de Ovar que morreu este fim de semana terá sido vítima de uma meningite.

Segundo a família, citada pelo Jornal de Notícias desta terça-feira, o rapaz deu entrada no hospital de Santa Maria da Feira no sábado de manhã com febre e uma infeção grave. O quadro clínico agravou-se até entrar em choque séptico e levar à falência dos órgãos.

Por ser de Ovar, os médicos mandaram fazer o teste à Covid-19, que deu positivo, mas a autópsia terá agora concluído não ter sido essa a causa da morte do jovem de 14 anos, que vai hoje a enterrar em Ovar.

Os familiares e todos os que tiveram contacto com o jovem vão agora ser testados ao novo coronavírus.