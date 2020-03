Ministério da Economia já pagou "quase 120 ME" de dívidas às empresas

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, afirmou esta terça-feira que desde o início da crise gerada pela pandemia o seu ministério acelerou o pagamento de "quase 120 milhões de euros" devidos pelo Estado às empresas.

"Determinámos que as entidades pagadoras procurem acelerar o pagamento das faturas que estão vencidas. No Ministério da Economia já acelerámos o pagamento de quase 120 milhões de euros às empresas desde que esta crise começou", afirmou o governante em entrevista à rádio TSF.

Relativamente à possibilidade, defendida pelo PSD, de o Estado utilizar os depósitos do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública para liquidar no imediato entre quatro a cinco mil milhões de euros de dívidas a fornecedores, injetando assim liquidez nas empresas, Siza Vieira considera que não será a melhor solução.

"A tesouraria do Estado vai ser muito solicitada nos próximos tempos", disse, salientando que, por exemplo, as verbas associadas ao novo regime de 'lay-off' simplificado "vão ser pagas através da Segurança Social, mas é o Orçamento do Estado que transfere, todos os meses, as verbas" para esse efeito.