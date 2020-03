OMS alerta novamente para risco do uso de máscara

O uso de máscaras pode dar um falso sentimento de segurança e fazer esquecer outras medidas de prevenção contra o novo coronavírus, reiterou esta terça-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS).

O porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, afirmou hoje que "as pessoas com sintomas devem usar máscaras para proteger os outros, bem como as pessoas que cuidam de doentes e estão mais expostas ao vírus".

"O uso de máscara não garante por si só proteção se não for combinado com outras medidas. O problema é que as pessoas que usam máscara podem ter um falso sentimento de segurança e esquecer outros gestos essenciais, como lavar as mãos", acrescentou.

Além disso, se as máscaras não estiverem bem colocadas na cara, a pessoa pode ter a tendência de tocar com mais frequência na cara, sabendo-se que o coronavírus entra no organismo através das mucosas dos olhos, nariz e boca, indicou.

A OMS reiterou assim uma posição que declara desde o início da pandemia, salientando que o uso de máscaras é indispensável para profissionais de saúde, que não podem trabalhar sem elas e enfrentam em muitos países problemas devido à escassez provocada pelo aumento da procura.