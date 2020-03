Salários em risco na I Liga

Face à paragem no campeonato, devido à pandemia do novo coronavírus, os clubes atravessam uma situação complicada, uma vez que não conseguem valorizar os seus ativos (jogadores e treinadores), nem recebem as receitas habituais associadas às competições.

A maioria dos clubes tem cumprido o pagamento dos vencimentos ao jogadores, funcionários e equipas técnica, no entanto, mediante o tempo de paragem, não sabem se vão conseguir continuar a fazê-lo.

Para já, apenas o Benfica, Sp. Braga e Portimonense tranquilizaram os jogadores dizendo que, ao que tudo indica, o pagamento dos salários vai continuar como está, na íntegra.

Os restante clubes analisam as soluções mais vantajosas, para manter equilibradas, dentro do possível, as finanças dos clubes, enquanto aguardam que tudo volte à normalidade.