Vitória de Guimarães entrega bens em casa dos sócios com mais de 70 anos

O Vitória de Guimarães vai distribuir "bens de primeira necessidade" nas casas dos sócios com mais de 70 anos, para minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19, anunciou esta terça-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"De forma a proteger os vitorianos, o Vitória Sport Clube implementou um plano de ação que visa o apoio aos sócios com mais de 70 anos de idade. Os associados mais vulneráveis à pandemia da Covid-19 que necessitem de bens essenciais ou artigos de farmácia podem usufruir do serviço de entrega em casa", informa um comunicado publicado pelo emblema minhoto no sítio oficial na Internet.

Os vitorianos, refere ainda a nota, estão já "a contactar todos os associados" pertencentes ao "grupo de risco", no âmbito da pandemia do novo coronavírus, de forma a conhecerem as suas "necessidades" e a divulgarem os "procedimentos" a adotar nas entregas.

O clube de Guimarães prometeu "cumprir todos os procedimentos de segurança recomendados pela Direção-Geral da Saúde" na implementação do "serviço de apoio".