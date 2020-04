António Costa diz que Governo vai apertar a lei do estado de emergência

O Primeiro-ministro diz que o Governo vai apertar a lei do estado de emergência, para que as medidas sejam mais claras e não haja dúvidas sobre as regras de circulação.

António Costa esteve esta manhã no programa de Cristina Ferreira, na SIC, onde alertou que este ano vai ser preciso viver a Páscoa de forma radicalmente diferente e apelou aos emigrantes para que não venham a Portugal.