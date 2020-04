Bebé com 20 dias infetado com o novo coronavírus em Espanha

Um bebé com apenas 20 dias está infetado com o novo coronavírus em Espanha.

Nasceu a 12 de março, ainda antes de ser decretada a quarentena em Espanha. A mãe, apesar de não apresentar sintomas, foi sujeita ao teste de despiste por fazer parte do grupo de risco. Só soube do resultado oito dias depois do parto, segundo o El Mundo. A análise deu positiva.

Já estaria em casa quando soube que tinha Covid-19 e quatro dias depois o recém-nascido começou a ter sintomas.

Mãe e bebé são novamente internados por mais quatro dias assim que o teste do recém-nascido dá positivo. As autoridades de saúde da Extremadura já informaram que o bebé foi infectado por meio de contato próximo com mãe e não pela placenta.

Nesta altura, os dois já estão em casa, onde permanecem em isolamento e tanto a mãe como o bebé continuam sem sintomas graves da doença. No entanto são diariamente monitorizados pelas autoridades de saúde por telefone.

Este bebé é um dos mais novos infetados com Covid-19 em Espanha.