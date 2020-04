Bolsonaro dá passo atrás e já não insiste no fim do isolamento social

Jair Bolsonaro dá um passo atrás e já não insiste no fim do isolamento social decretado por alguns governadores brasileiros.

O presidente do Brasil é dos poucos chefes de estado no mundo que defende o regresso da atividade económica em plena pandemia. Por causa dessa postura os Estados Unidos estão a equacionar terminar as ligações com o Brasil.