Diabéticos são doentes de risco mas não estão mais sujeitos à infeção pelo coronavírus

A Associação Protetora dos Diabéticos Portugueses reforça que é preciso ter a doença controlada para diminuir os riscos.

No entanto, "não há qualquer evidência que as pessoas com a diabetes sejam mais atreitas a ser infetadas pelo coronavírus".

A informação foi avançada esta quarta-feira pelo presidente da associação, José Manuel Boavida, durante a conferência de imprensa de atualização sobre a infeção pelo novo coronavírus, que já infetou mais de oito mil pessoas em Portugal.

