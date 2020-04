Enfermeiro volta a emocionar o país com relato da alta de um doente

O enfermeiro que emocionou o país com uma fotografia tirada num dos corredores do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, voltou a fazer uma publicação que se tornou viral.

Na terça-feira, Nuno Moreira partilhou a notícia de que as portas do hospital da capital se voltaram a abrir para deixar sair um doente internado com Covid-19 que deixou o ventilador e pôde regressar a casa.

“Hoje as portas abriram-se, não para receber doentes mas para deixar entrar o sol, a luz do dia, porque um doente recuperado no nosso serviço está de volta a casa. Um Guerreiro que VENCEU a batalha do ventilador e o duelo com a pandemia. Um doente igual a tantos outros com quem lutamos lado a lado, todas estas batalhas ganhas serão o culminar duma grande vitória”, escreveu no Instagram.