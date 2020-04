Um grupo de 150 médicos de Saúde Pública está desiludido com a Provedora de Justiça e dirigiu-lhe uma carta. Em causa estão as declarações de Maria Lúcia Amaral, que considerou desadequado o isolamento profilático de portugueses vindos do estrangeiro, uma medida imposta pelas autoridades locais de saúde.

Na carta, os médicos signatários admitem acreditar na "boa intenção" da Provedora, mas consideram que o parecer põe em causa a legitimidade das medidas adotadas.