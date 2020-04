Isolamento decretado no mundo está a aumentar casos de pobreza

A China começou a contabilizar os casos assintomáticos de pessoas que estão infetadas com o novo coronavírus e que podem transmitir o vírus.

O isolamento decretado no mundo está a aumentar os casos de pobreza e os sem-abrigo são também uma prepocupação para as autoridades, que tentam travar a disseminação do novo coronavírus.