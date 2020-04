Na habitual conferência de imprensa, onde é feito o balanço diário acerca do impacto do novo coronavírus em Portugal, Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, referiu que o pico do surto viral no país poderá ser atingido mais tarde do que o previsto, admitindo ainda que as medidas de contenção aplicadas pelo Governo estão a fazer atrasar a curva.

