Marcelo anuncia ao final do dia a renovação do estado de emergência

O primeiro-ministro esteve ontem no Programa da Cristina, na SIC, e avisou que o Governo vai ter medidas mais claras de restrição à circulação, num período propício a movimentações devido à Páscoa. No final do Conselho de Ministros, que aprovou o prolongamento do estado de emergência, António Costa pediu ainda um esforço extra aos portugueses durante o mês de abril, que será decisivo na luta contra a pandemia.



O decreto presidencial que prolonga o estado de emergência por mais 15 dias, mantém as regras já existentes mas acrescenta novos pontos, como a proteção ao emprego, a possibilidade de controlo de preços e medidas urgentes para proteção dos reclusos. Dá ainda a liberdade ao Governo para alterar o calendário escolar e reorganizar os períodos letivos.

SIGA AQUI AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19

ESPECIAL CORONAVÍRUS