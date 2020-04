Renovação do estado de emergência aprovada pelo parlamento

O primeiro-ministro diz que não se pode colocar em causa o esforço que tem sido feito no último mês e acrescenta que esta decisão é imprescindivel.

A maioria dos partidos concorda que a situação de exceção deve ser prolongada e defende também o reforço das medidas de restrição das deslocações das pessoas.

Governo proíbe deslocações para fora do concelho de residência na Páscoa

O decreto do Governo que regulamenta a prorrogação do estado de emergência por mais 15 dias em Portugal proíbe deslocações para fora do concelho de residência no período da Páscoa, entre 9 e 13 de abril.

Além da medida de confinamento dos cidadãos aos seus concelhos de residência, o Governo vai também limitar a duas pessoas a capacidade de transporte em veículos ligeiros, exceção feita a familiares diretos.