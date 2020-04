Donald Trump levantou dúvidas sobre a verdadeira dimensão da pandemia do novo coronavírus na China. Declarações do Presidente norte-americano, no dia em que a agência Bloomberg divulgou um relatório secreto, no qual os serviços de inteligência acreditam que os número de vítimas mortais e os casos de infeção divulgados por Pequim são falsos, e estão intencionalmente abaixo da realidade.

