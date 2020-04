China com 29 novos casos importados de Covid-19 e dois de contágio local

A China registou hoje 29 novos casos de infeção pelo novo coronavírus oriundos do exterior e dois de contágio local, numa altura em que o país tenta regressar à normalidade ao mesmo tempo que previne novo surto.

A Comissão Nacional de Saúde do país asiático informou que os casos de contágio local foram detetados em Cantão, a capital da província de Guangdong, que faz fronteira com Macau, e na província de Liaoning, nordeste do país.

Morreram ainda quatro pessoas devido à infeção pelo novo coronavírus, na cidade chinesa de Wuhan, onde surgiu a epidemia.

A mesma fonte disse que 12 novos casos suspeitos oriundos do exterior estão sob observação.

Nas 24 horas até à meia-noite na China (16:00 de quinta-feira em Lisboa), 163 pacientes receberam alta e 50 recuperaram do estado grave, segundo dados oficiais.

Muitos chineses radicados no exterior estão a voltar ao país, à medida que a doença se alastra pelo resto do mundo, pelo que a China passou a contar com 870 casos importados.

A partir de sábado, o país suspendeu temporariamente a entrada de cidadãos estrangeiros, incluindo quem possui visto ou autorização de residência, como medida de prevenção contra a propagação do novo coronavírus.

O número total de infetados diagnosticados na China, desde o início da pandemia, é de 81.620 e o número de mortos ascendeu a 3.322.

Desde o início do surto, em dezembro passado, 710.985 pessoas em contacto próximo com infetados estiveram sob vigilância médica na China, entre os quais 19.633 permanecem sob observação.

A China revelou ainda que detetou 60 novos casos assintomáticos, entre os quais sete oriundos do exterior. A Comissão Nacional de Saúde só começou na quarta-feira a divulgar o número de pessoas infetadas, mas que não têm sintomas.

A possibilidade de infetados assintomáticos poderem contagiar outras pessoas ainda não é consensual entre especialistas, mas as autoridades de saúde indicaram que eles devem passar por uma quarentena de 14 dias num local designado.