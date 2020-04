Covid-19: Alemanha ultrapassa as mil vítimas morais

O número de mortes por coronavírus aumentou nas últimas 24 horas na Alemanha em 145 para 1.017, enquanto o número de infeções aumentou 6.174 num só dia, atingindo 79.696 pessoas, informaram hoje as autoridades de saúde alemãs.

Os dados do Instituto Robert Koch, o centro de epidemiologia da Alemanha, adiantam que os estados federados mais afetados continuam a ser a Baviera, a Renânia do Norte-Vestfália e Baden-Württemberg, com 20.237, 16.606 e 16.059 infetados, respetivamente, o que representa um aumento de 1.741, 1.179 e 1.397 pessoas em cada estado, nas últimas 24 horas.

O avanço dos contágios difere consideravelmente entre os estados federais, com a duplicação de casos a acontecer aos 13,3 dias na Renânia do Norte-Vestfália, aos 12,2 dias em Baden-Württemberg e aos nove dias na Baviera - os "Länder" mais afetados -, enquanto em Berlim acontece a cada 13,6 dias, de acordo com os cálculos do jornal "Süddeutsche Zeitung", divulgados também na quinta-feira. Em contrapartida, no Saarland, os casos de contágio abancam mais rapidamente e duplicam a cada 6,2 dias.

Os números do Instituto Robert Koch foram atualizados às 08:10 de hoje (6:10 em Lisboa), mas continuam abaixo dos da Universidade Johns Hopkins, que tem um método mais dinâmico de recolha de dados.

Nos valores registados pela universidade, a Alemanha terá 84.794 infetados, ultrapassando o número de pessoas infetadas na China - 82.432 - e torna-se o quarto país mais afetado pela Covid-19, atrás dos Estados Unidos (243.453), da Itália (115.242) e da Espanha (112.065), segundo dados da instituição americana.

Número de médicos infetados continua a aumentar

Além disso, há cada vez mais médicos e profissionais de saúde entre os casos confirmados de contágio, com mais de 2.300 infetados neste momento, segundo dados da Robert Koch divulgados pelas televisões públicas regionais NDR e WDR e o "Süddeutsche Zeitung", que indicam que o número de doentes pode ser ainda maior.

