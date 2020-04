Covid-19: Fenprof doa 10 mil euros para material de saúde ao Instituto Ricardo Jorge

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) vai doar 10 mil euros ao Instituto Ricardo Jorge e associar-se à divulgação das campanhas de solidariedade em curso, no âmbito do combate à pandemia de Covid-19.

A maior organização sindical de professores anunciou esta sexta-feira, em comunicado, que decidiu contribuir para "a aquisição de material necessário aos serviços públicos de saúde", que "tão boa resposta têm dado" num momento difícil da vida dos portugueses.

No documento, a Fenprof reitera a solidariedade e o orgulho já manifestado no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e nos seus profissionais.

"A Fenprof estende o seu apreço a todos os trabalhadores de serviços essenciais para a superação do grave problema de saúde pública que se vive (bombeiros, forças de segurança, trabalhadores do comércio, de produção de bens essenciais, trabalhadores que continuam a recolher o lixo todos os dias, entre outros) e afirma que a valorização do trabalho e dos trabalhadores não pode ser uma atitude meramente conjuntural em resultado da situação pandémica que Portugal enfrenta", lê-se no documento emitido pela organização, após reunir o secretariado nacional.