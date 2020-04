Covid-19: Mais 37 mortes e 852 infetados em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 246 mortes e 9.886 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 209 para 246 - uma subida de 17,7% em relação a ontem -, enquanto o número de infetados aumentou de 9.034 para 9.886, mais 852, o que representa um aumento de 9,4%.

No que toca a doentes internados, o número subiu de 1.042 para 1.058. 245 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais cinco em relação ao último balanço

O número de casos recuperados mantém-se nos 68.

No Relatório de Situação divulgado esta sexta-feira, há, desde 1 de janeiro, um total de 74.377 casos suspeitos, dos quais 5.392 aguardam os resultados das análises e 59.099 testes que deram negativo.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 5.899 casos e 130 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 2.347 casos e 51 óbitos. A região Centro regista 1.286 casos e 61 mortes, o Algarve 179 casos e 3 mortos, o Alentejo 62 casos e uma morte - a primeira na região -, os Açores 63 casos e a Madeira 50 casos.

Os casos confirmados:

68 meninos e 65 meninas com menos de 10 anos;

236 jovens entre os 10 e os 19 anos;

425 homens e 580 mulheres entre os 20 e 29 anos;

648 homens e 825 mulheres entre os 30 e 39 anos;

734 homens e 1.093 mulheres entre 40 e os 49 anos;

761 homens e 1.025 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

646 homens e 679 mulheres entre os 60 e 69 anos;

525 homens e 420 mulheres entre os 70 e os 79;

466 homens e 690 mulheres casos com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

2 mulheres entre os 40 e os 49 anos

7 homens e 2 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

18 homens e 3 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

35 homens e 23 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

83 homens e 73 mulheres com mais de 80 anos.

ESTADO DE EMERGÊNCIA EM PORTUGAL: AS NOVAS MEDIDAS

O primeiro-ministro António Costa apresentou esta quinta-feira as novas medidas a vigorar durante o período de estado de emergência, prolongado até 17 de abril.

Consulte-as aqui.

SIC ESTEVE NO SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA DO SÃO JOÃO

No hospital de São João, no Porto, nasceu na quarta-feira mais um bebé de uma mãe infetada com o novo coronavírus. O primeiro teste de despiste da doença deu negativo.

Acompanhe aqui ao minuto toda a informação sobre a pandemia da Covid-19

A SIC esteve no serviço de obstetrícia para perceber como é que o hospital se adaptou para receber todas as grávidas em segurança.

NOVO MÁXIMO DIÁRIO DE MORTES NOS EUA

Os Estados Unidos registaram esta quinta-feira 1.169 mortes em 24 horas causadas pela Covid-19, o pior registo mundial diário, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

O maior número de mortes em 24 horas datava de 27 de março, quando foram registados 969 óbitos em Itália.

O número total de mortes desde o início da pandemia nos Estados Unidos é agora de quase seis mil.

Shannon Stapleton

ROCK IN RIO LISBOA ADIADO PARA 2021

O Rock in Rio Lisboa foi adiado. A nona edição, que ia realizar-se este ano no Parque da Bela Vista, só vai ter lugar em 2021. A decisão foi tomada com base no contexto provocado pelo novo coranavírus.

O festival fica marcado para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021. Quem comprou bilhetes para este ano poderá usá-los no ano que vem.