Covid-19: Mais 932 mortos em Espanha nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, Espanha registou mais 932 mortes - o segundo dia consecutivo com mais de 900 vítimas mortais - e mais 7.472 casos de Covid-19.

O balanço de vítimas do novo coronavírus em território espanhol ascende agora a 117.710 infetados e 10.935 vítimas mortais.

Na totalidade do país já passaram por unidades de cuidados intensivos 6.416 doentes. 30.513 pessoas tiveram alta e estão curadas.

Em atualização

Estado de emergência em Portugal: as novas medidas

O primeiro-ministro António Costa apresentou esta quinta-feira as novas medidas a vigorar durante o período de estado de emergência, prolongado até 17 de abril.

SIC esteve no serviço de obstetrícia do São João

No hospital de São João, no Porto, nasceu na quarta-feira mais um bebé de uma mãe infetada com o novo coronavírus. O primeiro teste de despiste da doença deu negativo.

A SIC esteve no serviço de obstetrícia para perceber como é que o hospital se adaptou para receber todas as grávidas em segurança.

NOVO MÁXIMO DIÁRIO DE MORTES NOS EUA

Os Estados Unidos registaram esta quinta-feira 1.169 mortes em 24 horas causadas pela Covid-19, o pior registo mundial diário, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

O maior número de mortes em 24 horas datava de 27 de março, quando foram registados 969 óbitos em Itália.

O número total de mortes desde o início da pandemia nos Estados Unidos é agora de quase seis mil.