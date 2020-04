Grávidas devem passar a fazer o teste à Covid-19 antes do parto

Quando a gravidez estiver a chegar ao fim as grávidas devem fazer o teste de despiste à Covid-19.

Se a mãe estiver infetada com o novo coronavírus é a equipa médica a decidir se o pai pode ou não assistir ao parto.

A SIC esteve no serviço de obstetrícia para perceber como é que o hospital se adaptou para receber todas as grávidas em segurança.

No hospital de São João, no Porto, nasceu na quarta-feira mais um bebé de uma mãe infetada com o novo coronavírus. O primeiro teste de despiste da doença deu negativo.

