441 mortes por Covid-19 em França nas últimas 24 horas

Número de pessoas que morreram por Covid-19 em França diminuíram nas últimas 24 horas.

Este sábado foram registadas 441 vítimas mortais, enquanto que na sexta-feira o balanço foi de 588 mortes.

O número total de mortos desde o início da pandemia sobe assim para 7.560. O número de mortos nos lares em França continua a aumentar, sendo agora calculado em 2.028 mortes, aos quais se juntam 5.542 mortos em meio hospitalar, anunciaram as autoridades.

França tem 68.605 casos confirmados. Há 28.143 pessoas hospitalizadas e 6.838 pacientes estão nas unidades de cuidados intensivos, e destes 105 pessoas têm menos de 30 anos.

Dos casos identificados como positivos, 15.438 pessoas estão curadas.

"Estamos no início do período em que podemos avaliar o impacto do confinamento", disse Jérôme Salomon, diretor-geral da Saúde, pedindo que os franceses não descurem a quarentena nas férias escolares.

França encomenda 2 mil milhões de máscaras à China

A França encomendou cerca de dois mil milhões de máscaras a fabricantes da China para combater a disseminação da Covid-19, anunciou este sábado o ministro da Saúde da França, Olivier Véran.