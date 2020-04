Câmara de Aveiro critica logística do Ministério da Saúde quanto aos testes à Covid-19 em lares

Pânico e falsas expectativas, o presidente da Câmara de Aveiro acusa o Ministério da Saúde de ter prometido despistar a Covid-19 nos lares de idosos do concelho, mas 5 dias depois só se realizaram 10% dos testes necessários.

A operação de testagem nos lares permitiou esta sexta-feira identificar 21 idosos infetados, em Boliqueime, no Algarve. Já em Serpa, no lar em Vila Verde de Ficalho, os 36 idosos e os 30 funcionários deram negativos. Foram todos testados depois de uma utente de 80 anos, ter sido internada com Covid-19. Em Oeiras, no lar das Forças Armadas, foram também realizadas 130 colheitas, mas desconhece-se, por agora, o resultado da despistagem.

Esta estratégia de despistagem de Covid-19 nos lares levada a cabo pelo Governo arrancou esta semana em Lisboa, Aveiro, Évora, Guarda e Faro e está prometida a sua extensão ao resto do pais.

ESPECIAL CORONAVÍRUS