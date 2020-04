Campeão europeu Liverpool avança com lay-off para o staff do clube

O Liverpool é o mais recente clube da Liga inglesa de futebol a recorrer ao lay-off, face à paragem das competições devido à Covid-19 e quando se cumprem quase quatro semanas desde a última jornada disputada.

Em comunicado, o campeão europeu em título e líder destacado da Premier League informa que o lay-off se destina ao staff fora do âmbito da competição e explica que caberá ao clube complementar salários em 20%.

Nas medidas implementadas, o governo paga 80% dos salários até um teto máximo de 2.500 libras (cerca de 2.840 euros) por mês, com o clube a complementar o remanescente para um salário pago na sua totalidade.

"O clube confirma que esse staff será pago a 100% nos seus salários, assegurando que ninguém ficará em desvantagem. No último mês, o clube também confirmou que pagará ao pessoal os dias de jogo e os restantes, enquanto a Liga estiver suspensa", refere a nota dos reds.



Em relação aos futebolistas, o clube não fala da massa salarial, mas este comunicado acontece um dia depois de a Liga inglesa revelar que ficou acordado entre os clubes uma consulta aos jogadores, no sentido de cortar 30% do salário anual.

Na sexta-feira, a Liga inglesa adiou também o recomeço para uma altura em que seja "seguro e apropriado" fazê-lo, devido à pandemia da covid-19, descartando a possibilidade de o regresso da competição acontecer no início de maio.

"Ficou definido que a Premier League não recomeçará no início de maio - e que a época de 2019/20 só regressará quando for seguro e apropriado fazê-lo", referiu o organismo, em comunicado, após uma reunião com os clubes.