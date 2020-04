Covid-19: Brasil ultrapassa os 10.000 infetados

No Brasil, mais de 430 pessoas morreram por causa do novo coronavírus e o número de infetados ultrapassa os 10 mil.

Só nas últimas 24 horas foram registados 72 óbitos e mais de 1.200 novos casos.

São Paulo, o estado mais populoso do Brasil, concentra o maior número de casos. A este, segue-se o Rio de Janeiro.

Em apenas uma semana, a taxa de mortalidade por Covid-19 aumentou de 2,9% para mais de 4%

Segundo as autoridades sanitárias do país, cerca de 80% dos óbitos correspondem a pessoas com mais de 60 anos.