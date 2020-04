Em Itália, morreram 525 pessoas infetadas com o novo coronavírus e registaram-se mais de quatro mil novos casos, nas últimas 24 horas. É o terceiro país no mundo com mais casos registados.

A tendência de descida do número de mortes e casos positivos continua e este é o número diário de mortes mais baixo das últimas duas semanas.

Cerca de 21.800 pessoas conseguiram recuperar da Covid-19.