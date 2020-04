Uma canção por Nós, é o contributo dos "o 8 da Terra" para o isolamento

Por estes dias de confinamento, os portugueses têm encontrado novas rotinas, formas de socializar e manifestar a solidariedade com quem está na linha da frente.

Os "8 da Terra", banda de música tradicional portuguesa, compõs uma canção inspirada no momento que o país atravessa. A letra é do jornalista Joaquim Franco, com referência à memória dos mais velhos e um apelo à corresponsabilidade, inspirada também em elementos poéticos de "A Portuguesa", de Alfredo Keil.

Cada elemento da banda gravou a sua parte, vozes e instrumentos, em casa, por smartphone. A mistura final áudio teve a ajuda de André Pereira e Carlos Moisés, da Quinta do Bill, e a edição vídeo foi feita pelo editor de imagem Andrés Gutierrez.

O tema tem o título provisório "Escuta Portugal: juntos somos Nós". Está disponível no canal do grupo no Youtube.

O letrista e membro da banda explicou na SIC Notícias como surgiu e se concretizou a ideia.

Sal na Terra, Mar

Mar na Terra, Sal

Quem te ouvir cantar

Ouve o som fulcral

A força do querer

História sem final

Vontade de Ser

Palavra verbal

Novos velhos teus

Não caminham sós

Velhos novos meus

Juntos somos Nós

Alma, fogo, amor

A voz imortal

Dos pais o espendor

Escuta Portugal

(letra Joaquim franco)