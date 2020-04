China diz ter menos de 1.300 infetados no país

A China afirmou hoje que o número de infetados da Covid-19 é de 1.299, a primeira vez desde janeiro que baixa da barreira dos 1.300. A Comissão Nacional de Saúde da China disse que nas últimas 24 horas foram registados 39 novos casos na China continental, que exclui Macau e Hong Kong.

Destes, 38 são provenientes do exterior, os chamados casos importados. O único caso de contágio local diagnosticado foi registado na província de Guangdong, vizinha da cidade de Macau.

De acordo com a mesma fonte, o número de pacientes que superam a doença e recebem alta diariamente excede os novos infetados. Nas últimas 24 horas, 114 pacientes receberam alta, em comparação com as 39 novas infeções detetadas.

A China relatou ainda uma única morte, no período em análise. Trata-se de um paciente em Wuhan, cidade onde o surto começou. Assim, o número total de infetados diagnosticados na China desde o início da pandemia é de 81.708, dos quais 3.331 pessoas morreram e, até ao momento, 77.078 pessoas tiveram alta após a superarem a doença.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 68 mil. Dos casos de infeção, mais de 283 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.