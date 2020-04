Covid-19: 311 mortos e 11.730 infetados em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de 311 mortes e 11.730 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 295 para 311, mais 16, enquanto o número de infetados aumentou de 11.278 para 11.730, mais 452, o que representa um aumento de 5,3%.

O número de casos recuperados subiu de 75 para 140.

No que toca a doentes internados, o número subiu de 1.084 para 1.099. 270 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais três em relação ao último balanço

Em atualização

Ministra do Trabalho reforça necessidade de mais recursos humanos nos lares

No âmbito do lançamento da campanha do Governo “Cuida De Todos”, para angariar voluntários para os lares de idosos, a ministra do Trabalho explicou, em entrevista à SIC Notícias, que só no primeiro fim de semana mais de 800 se inscreveram no site.

SIGA AQUI AO MINUTO TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19

Ana Mendes Godinho explica que é necessário haver mais recursos humanos nos lares, devido à maior intensidade de trabalho e, por isso, maior mudança de turnos, e também mais serviços de apoio domiciliário.

Há centros de rastreio em todo o país

Em Portugal, há centros de rastreio por todo o país que fazem testes ao novo coronavírus. O objetivo é despistar casos suspeitos fora dos hospitais.

O Porto foi o primeiro distrito com um centro de rastreio “drive-thru”, que permite que o teste seja feito dentro do carro, apenas com a janela aberta.

A empresária chinesa que doou equipamentos no valor de 4,6 milhões a Portugal

Parte do equipamento para combate ao cornonavírus que este domingo chegou a Portugal foi doado por uma empresária chinesa. O valor desta doação ultrapassa os quatro milhões e meio de euros. Mas afinal, quem é Ming Hsu?

Saiba mais na reportagem abaixo: