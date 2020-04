Covid-19: Alemanha elabora plano para levantar restrições

A Alemanha elaborou uma lista de medidas para tentar fazer com que o país volte a uma possível normalidade, logo depois do levantamento do estado de emergência, a 19 de abril.

A proposta inclui regras como o uso obrigatório de máscaras em público, a limitação de ajuntamentos de pessoas e o rastreio rápido das cadeias de infecção.

Os dirigentes alemães acreditam que, desta forma, pelo menos as escolas poderão reabrir em breve e os controlos nas fronteiras podem ser suavizados.

Na Dinamarca, a primeira-ministra disse que depois da Páscoa, o objetivo também é começar a levantar algumas restrições, mas avisou logo a seguir que isso não significa que o país volte já à tão desejada normalidade.

