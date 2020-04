Ministra do Trabalho reforça necessidade de mais recursos humanos nos lares

No âmbito do lançamento da campanha do Governo “Cuida De Todos”, para angariar voluntários para os lares de idosos, a ministra do Trabalho explicou, em entrevista à SIC Notícias, que só no primeiro fim de semana mais de 800 se inscreveram no site.

Ana Mendes Godinho explica que é necessário haver mais recursos humanos nos lares, devido à maior intensidade de trabalho e, por isso, maior mudança de turnos, e também mais serviços de apoio domiciliário.

Através do site da campanha, qualquer pessoa maior de idade poderá preencher um formulário com todos os requisitos, explica a ministra, acrescentado que mediante as habilitações de cada voluntário, ser-lhe-á atribuída uma instituição.

O objetivo da “Cuida De Todos” é ajudar um dos grupos que mais está a sofrer com a pandemia da Covid-19.