Presidente da República sai motivado da reunião com líderes dos principais bancos portugueses

O Presidente da República falou aos jornalistas depois da reunião desta segunda-feira com os líderes dos cinco principais bancos portugueses. Marcelo Rebelo de Sousa disse que saiu da reunião com um estado de espírito motivado, já que, confessou, viu os banqueiros focados no mesmo objetivo: o de ajudar a população.