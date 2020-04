Boris Johnson recebeu oxigénio mas não precisou de ventilador

O primeiro-ministro britânico está internado na Unidade de Cuidados Intensivos de um hospital em Londres depois de ter visto o seu estado de saúde deteriorar-se devido ao novo coronavírus. Boris Johnson precisou de receber oxigénio, mas não foi ligado a qualquer ventilador.

Boris Johnson, de 55 anos, tinha sido admitido no hospital no domingo à noite, por conselho do médico, por apresentar sintomas persistentes da Covid-19, nomeadamente febre alta e tosse.

Foi transferido para os cuidados intensivos depois de manifestar dificuldades em respirar e como prevenção, caso seja necessário ser ligado a um ventilador.

Durante esta terça-feira será feita uma atualização do estado de saúde do primeiro ministro-britânico, como explica o correspondente da SIC em Londres, Emanuel Nunes.