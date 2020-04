Covid-19: Itália regista 604 mortes e 3.039 novos casos

Nas últimas 24 horas, Itália registou 604 mortes por devido ao novo coronavírus, elevando o número de vítimas mortais no país para 17,127.

No balanço feito esta terça-feira, as autoridades dão conta de 3.039 novos casos de covid-19, em comparação com os 3.599 registados no dia anterior.

Ao todo, 135.586 já foram infetadas, das quais 24.392 estão recuperadas. Há ainda 3.792 pessoas nos cuidados intensivos.

Equipa de médicos e enfermeiros da Roménia e Noruega a caminho de Itália

Equipas de médicos e enfermeiros da Roménia e Noruega, enviados através do Mecanismo de Proteção Civil da UE, estão a caminho de Milão e Bérgamo para reforçar as equipas que combatem a pandemia da Covid-19.

Para além dos reforços, foram ainda enviados pela Áustria 300 litros de desinfetante, através do Mecanismo.

A Comissão Europeia está a coordenar e a cofinanciar a ajuda à Itália, que contempla ainda a ativação do sistema de satélite Copérnico para mapear unidades de saúde e espaços públicos, durante a pandemia do novo coronavírus.

Profissionais de saúde em Itália receiam contaminar famílias com a Covid-19

No país, que é um dos mais afetados pela pandemia, os profissionais de saúde vivem num estado de grande ansiedade para não colocarem em perigo as suas próprias famílias. É o caso de Cecilia Bartalena, uma jovem médica da Toscana.