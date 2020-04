Dificuldades económicas agravam-se nas maiores favelas do Brasil

O Ministério Público processou o Governo por mentir aos brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro continua a recusar a implementação de regras para combater a Covid-19.

Ao contrário do ministro da Saúde e dos Governadores de alguns Estados que defendem o isolamento social imediato, tal como agora é sugerido na conclusão de um estudo realizado pelo próprio exército brasileiro.

Tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro as favelas estão cada vez mais isoladas. A ponte para a sobrivência depende muito da caridade. No final de cada dia alguns mercados estão a doar as sobras do que queriam ter vendido. São o único recurso de quem tem cada vez menos motivos para sorrir.