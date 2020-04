"EUA estão a apontar para o pior número de desemprego da sua história"

Os EUA já registaram 357 mil casos de infeção do novo coronavírus e cerca de 10.500 mortes foram divulgadas pelas autoridades, mas estes números não refletem a verdadeira dimensão, uma vez que há muitos casos que não estão a ser contados, porque em muitos Estados as pessoas não são testadas, pela falta de testes.

Enquanto as pessoas continuam a não ser testadas, não sabem que têm o vírus e andam na rua potencialmente a contaminar outras pessoas, como conta Luís Costa Ribas.

De acordo com o New York Times muitos doentes morrem com sintomas do novo coronavírus, mas como não são testadas devido à falta de testes, essas mortes são associadas a gripes ou pneumonias. O que significa que os números não representam a realidade nos EUA em relação à Covid-19.

Esta quinta-feira vai-se saber os postos de trabalho que foram perdidos e os EUA apontam para pior número de desemprego da sua história.