O primeiro-ministro e o ministro da Educação reúnem-se esta terça-feira com especialistas da área da saúde e da educação para avaliar a reabertura de escolas.

A decisão final só vai ser anunciada na quinta-feira, mas para já tudo indica que só os alunos do secundário regressem às aulas para garantir a realização dos exames.

Os professores e os pais duvidam do otimismo do Governo e sugerem que as aulas se prolonguem pelos habituais meses de férias.