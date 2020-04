G20 vai promover reunião sobre crise do petróleo

Os países do G20 vão promover uma reunião extraordinária sobre a atual situação do mercado do petróleo, após ter manifestado preocupação pelo impacto negativo na estabilidade de economia global.

Nos últimos dias, a organização analisou a situação com os ministros dos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Iraque, Noruega, Índia e Arábia Saudita.

O setor petrolífero atravessa o maior choque da sua história devido à confluência entre o confinamento de metade da população mundial, devido ao novo coronavírus, e as divergências que permanecem entre os principais países produtores.

