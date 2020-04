Governo Regional avança com queixa-crime contra homem com Covid-19 que desembarcou nos Açores

O Governo Regional dos Açores vai avançar com uma queixa-crime contra um homem infetado com Covid-19 que desembarcou no aeroporto de Ponta Delgada, no domingo.

A TAP confirmou que o homem tinha viajado para os Açores e apenas tinha conseguiu embarcar

porque num questionário obrigatório respondeu que não vinha de uma zona de transmissão ativa

e que não tinha tido contacto com ninguém com Covid-19.

O homem foi detido e transportado para o hospital. Os restantes passageiros do voo seguiram para confinamento obrigatório numa unidade hoteleira.