As escolas vão continuar fechadas em abril e os especialistas estiveram esta terça-feira reunidos com o primeiro-ministro, António Costa, e com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e analisaram os riscos e as vantagens de vários cenários para o recomeço do ano escolar.

SIGA AQUI AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19